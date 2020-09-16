國民黨主席江啟臣下午主持中常會。（趙婉淳攝）

美國國務院次卿凱克拉奇可望明天訪台，主持「台美經濟與商業對話」，國民黨主席江啟臣今天表示，若民進黨真如自稱說的親美，更應幫國人向美國表達對於全面開放肉受精豬肉進口的食安憂慮，為了民生、食安，民進黨都執政了還不做，那麼什麼時候才要做？

江啟臣下午在中常會發表談話時，聚焦海峽論壇與反對政府開放瘦肉精美豬進口等議題。國民黨日前發動「顧食安公投」，上周末全台響應進行提案連署，江啟臣透露，光這兩天，就收到近2萬份連署書，跨越第一階段門檻，之後併同「公投綁大選」的公投連署書，送中選會審查，呼籲中選會秉持行政中立，儘速審查，落實直接民權的理想。

立法院新會期將在9月18日開議，國民黨主席江啟臣和黨籍立委喊話，堅持在野監督立場，制衡一黨獨大、粗暴獨斷的民進黨政府，包含瘦肉精豬肉進口、明年度的預算審查等是本會期審議重點，必須有實際作為以回應社會期待。

另外，江啟臣要求蔡英文總統大方回應在野黨訴求，不要再以國會多數否決在野黨提出來合情合理的提案，反之應建立憲政慣例，成為首度赴立院國情諮文的中華民國總統，兌現去年參選總統時，宣稱「國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去，這是沒有問題的」，呼籲「蔡英文總統不要打臉去年的蔡英文總統候選人」。

針對美國國務院次卿凱克拉奇可望在9月17日至19日訪台，江啟臣期待中華民國與美方持續維持堅實、長久的友誼，並轉化為實質互惠的政策，雙方情誼應避免時空環境轉換而有所不同，也提醒民進黨政府忠實轉達國人對食安的堅持。

(中時 )