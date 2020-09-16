食藥署近期針對美豬、口罩雙鋼印議題禁聲，衛福部長陳時中今天表示，口罩由於是防疫物資，所以還是要以指揮中心的說明為主，「但不是說只有我能講」，陳時中澄清，現在像是美豬、美牛議題食藥署也都可以說明，至於先前僅由陳時中統一對外，是因為當時仍有一些細節要確認，「主要是因為大家都習慣讓我講。」

(中時 )