食藥署無法回應美豬、口罩問題 陳時中：因為大家都習慣我講 14:582020/09/16 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食藥署無法回應美豬、口罩問題，陳時中揭原因，大家都習慣我講！（中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食藥署近期針對美豬、口罩雙鋼印議題禁聲，衛福部長陳時中今天表示，口罩由於是防疫物資，所以還是要以指揮中心的說明為主，「但不是說只有我能講」，陳時中澄清，現在像是美豬、美牛議題食藥署也都可以說明，至於先前僅由陳時中統一對外，是因為當時仍有一些細節要確認，「主要是因為大家都習慣讓我講。」 (中時 ) #食藥署 #美豬 #陳時中 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民見證 神時中成幹話王 游淑慧嘆：一頭豬看透一個人 13:052020/09/16 政治 Apple Watch Series 6血氧偵測功能屬於醫材 未申請藥證無法用 12:342020/09/16 科技 高雄市長補選後政黨聲量出爐 國民黨高居第一卻藏隱憂 09:392020/09/16 政治 政院別硬拗 孫大千：開放美肉類產品進口政策 藍綠有五差別 08:442020/09/16 政治 嘉市食安條例增訂美豬牛不得檢出瘦肉精及罰則 三讀通過送中央核定 10:502020/09/16 政治 口罩新制上路！入境沒醫材證明GG 國家隊有雙鋼印 09:352020/09/16 生活 孫協志、王仁甫《美鳳有約》拜碼頭 陳美鳳展一姊氣度 12:152020/09/16 娛樂 大樹藥局遭爆混賣菲製口罩 業者：員工誤裝 12:112020/09/16 生活 反美豬現場 正妹藍委一張低頭照「清秀又脫俗」 4000網友暴動 10:212020/09/16 政治 誰來監視監視者們 04:102020/09/16 時論廣場 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 台灣輸出新冠病例暴增 6菲籍移工返菲確診 - 生活 普渡品記得吃完！專家揭「鬼門關7禁忌」 做錯下場超可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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