南部的鄉親看過來！長榮航空Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄，繼推出「類出國專案航班2.0」後，接獲許多民眾詢問何時飛高雄，為了回應南部民眾的熱烈期盼，長榮航空「類出國專案航班2.0 -高雄限定」即日起開賣，另為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空也準備了厚禮回贈，讓大家滿載而歸，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。

長榮航空特別選定即將到來的中秋及雙十連假，於10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，由彩繪雙機-「夢想機」及「郊遊機」聯袂飛航南台灣，「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角，「雙十同遊專機」則由耍酷天王酷企鵝首次擔綱最佳男主角，彩繪雙機特別以BR5920(我就愛你)為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛，不要遲疑，趕快背起你的包包，拿起你的相機，一起跟彩繪雙機來趟輕鬆愉快的類出國旅行吧，

為了加碼回饋南台灣的熱情，長榮航空推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。當然不能獨漏粉絲最愛經典-Hello Kitty大禮包，包括一套七款的彩繪機撲克牌，超卡哇伊的Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥明信片套組，櫻花粉的Hello Kitty原子筆及米果等等，感受完整類出國的美好行程。

高雄出發類出國專案航班經濟艙超值優惠價6,588元(含稅)，商務艙豪華體驗價8,588元(含稅)，不分艙等指定窗邊座位需加價1,000元，同時享有會員累積哩程及兌換酬賓機票的服務，購買商務艙的旅客可獲得1,100哩＋1.5個航段，經濟艙旅客則可獲得900哩＋1個航段，旅客可持續累積哩程及晉升卡籍，相關購票資訊可洽各大旅行社，包括長汎、雄獅、東南、五福、喜鴻、可樂、金龍永盛、百威以及京城。此外，無限萬哩遊會員旅客也可以哩程兌換酬賓機票，31,000哩即可兌換經濟艙機票，37,000哩可兌換商務艙機票，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位，席次限量，欲兌換的會員可洽詢長榮航空訂位票務專線：02-2501-1999。

在機上服務方面，除了提供免費Wi-Fi文字訊息服務外，餐點提供米其林三星主廚中村元計所設計的蒲燒豬肉及季節特色美食，商務艙旅客還能在機上品嘗獨具細緻泡沫及絲滑口感的凱歌貴婦粉紅香檳；消費力強大的南部民眾，絕不能錯過免稅品預購2件7折的超值優惠，預購單筆折扣後金額滿9,200元再加贈「樂旅遊肩背包」，於機上購買也可享有2件85折優惠，並贈送長榮樂e購期間限定8折優惠碼，讓你一次補足出國購物的癮。此外在空中遊覽航路上，「類出國專案航班2.0-高雄限定」同樣於中秋專機上，飛航西海岸航路，不僅能輕易欣賞到佳節夜晚的一輪明月外，還能盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景；雙十專機則規劃適合白天飛航的東海岸航路，將日本琉球列島西端、遼闊的花東縱谷、東海岸美景盡收眼底，讓旅客能擁有難忘的視覺享受。

慶祝高雄類出國專案航班開賣，南部業者也共襄盛舉，送出更多好康，憑「類出國專案航班2.0-高雄限定」的登機證，於2021年1月31日前可享以下優惠：入住台糖長榮酒店(台南)，享有買一送一的優惠，每日限量5間；eminent萬國通路專賣店享有85折優惠，單筆消費滿3000元，再送品牌盥洗包，數量有限送完為止，並加贈義大遊樂世界優惠券乙張，可享全票買一送一和指定品牌優惠。

為感謝旅客的熱情支持，長榮航空「呼叫嫦娥2.0」南北同步火熱募集中！名字有「嫦娥」的旅客，將免費邀您雙人搭乘類出國中秋專機賞月，無論您是嫦娥本人，還是嫦娥的親朋好友，趕快報名去(嫦娥可撥打訂位專線：02-2501-1999或是至長榮航空官方臉書粉絲專頁私訊小潔)；另名字中有「嫦」或「娥」的旅客，只要搭中秋專機，再送你飛機模型，此外10月10日壽星搭乘雙十專機也能獲贈飛機模型。超多好禮大放送，就是要讓旅客收穫滿滿，開心類出國，歡迎南部民眾快來和Hello Kitty彩繪機同享高空賞月、雙十同遊的樂趣。

(中時 )