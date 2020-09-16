桃園農田水利會16日舉辦基層座談暨聯誼感恩餐會，逾9成小組長出席，在委員陳義盛臨時動議下，推選曾任8屆會務委員的莊瑞祥當代理會長，會長黃金春也將印信交給莊，預計10月1日正式上路，和官派代表互別苗頭。

桃園農田水利會16日在水利會大樓召開基層座談會暨聯誼感恩餐會，包括會務委員、小組長和逾200名員工都出席，其中329個小組長，就有300多個親自與會。

委員陳義盛在臨時動議時，「神來一筆」動議推選會務委員莊瑞祥當代理會長，獲出席的會務委員、小組長讚聲，莊當場代表獻花給原會長黃金春，為強化選舉正當性，當場也舉行投票，莊獲得壓倒性贊成票，會長黃金春隨即將印信交給莊瑞祥，完成交接儀式，成為繼雲林之後，第2個選出代理會長的農田水利會。

莊瑞祥感嘆，自己退伍就參加水利會，一路從組長、代表做上來，從來沒領過半毛錢，直言過去當過小組長的人都知道，都是出錢出力建設水利設施，現在水利會的資產都是先民捐地出資累積起來的，向在場小組長喊話，自己沒領錢沒關係，會一肩扛起，跟大家站在同一陣線，對抗政府的不公不義。

莊瑞祥強調，不清不楚的水利法，就要消滅水利會法人資格和會員身分，資產全部充公讓桃園農田水利會14萬會員無法接受，要求中央傾聽基層聲音，直言台灣是以農立國，不要壞了台灣的根基。

「要和農委會派任的非法處長相抗衡！」桃園農田水利會會長兼全國水利會自救總會會長黃金春指出，全台水利會將於10月1日改制，改為農田水利管理處，但法令並未周延，原本的水利會是法人，並沒有依照法定程序解散，桃園農田水利會總幹事黃金德也說，反消滅水利會自救總正在申請釋憲，期間有空窗期，將由代理會長勝任。

(中時 )