36歲知名藝人黃鴻升(小鬼)，16日被家人發現倒臥在浴室門口多時屍體僵硬，經紀人隨後也證實死訊，突如其來的噩耗讓外界悲痛不已。而本身屬豬的小鬼，也被網友發現與不久前台南「威靈王」池王爺所提出的警示十分相近，詭異的巧合再度引發熱烈討論。

小鬼黃鴻升猝逝家中 專家曝：陰時是收魂時間

台南府城的普濟殿為台灣最早的王爺廟，擁有350年的歷史香火十分旺盛也擁有相當多的海內外信徒，而15日晚間曾提出警示給廟方，並在官方臉書上提醒生肖屬兔、馬、狗、豬，這4種生肖的信眾，避免在16號晚間也就是鬼門關(農曆7月29日) 9點30分以後不要再外逗留，且農曆8月運勢較低需特別小心，並不斷強調這4個生肖的人「少說話、多做事、好好珍惜身旁所擁有的」立即吸引上千名信眾轉發。

沒想到今日(16日)便傳出小鬼猝逝的消息，種種巧合都讓網友不寒而慄，紛紛轉發並留言「太毛了」、「真的要好好珍惜周圍的人」。

(中時新聞網)