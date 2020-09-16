台耀化學（4746）宣布與費森尤斯卡比（Fresenius Kabi）簽署一份乳癌化學療法注射劑的研發和授權銷售協議；該協議涵蓋除日本和中國大陸以外的亞太地區。據合約，台耀負責主成分原料的供應，針劑產品的配方開發及生產，而費森尤斯卡比負責產品在指定國家的查驗登記和銷售；該產品預計2022年在台灣首先上市，後續將在其他亞太國家或地區推出。

台耀表示，據IQIVIA 2019年數據，該乳癌化學療法注射劑亞太市場規模每年超過二千萬美元。費森尤斯卡比總部位於德國巴特洪堡，全球40,000多名員工；2019年全球銷售額總計69.19億歐元。這次合作結合雙方優勢，齊力拓展亞太地區市場之廣泛商機。

台耀供應全球原料藥市場超過20年的經驗，2018年投資建立針劑廠，正式跨足到針劑領域，提供客戶更全面、由原料藥垂直整合至針劑製劑的一站式服務。前8月營收19.84億元、年增12.41％。

台耀化學指出，費森尤斯卡比為一家全球性醫療保健公司，專門研究用於輸注、輸血和臨床營養的急救藥物和技術，產品和服務用於幫助照護重症和慢性病患者；產品組合包括全面的注射劑學名藥、輸液療法和臨床營養產品，以及用於輸注這些產品的醫療器材。

在生物仿製藥領域，費森尤斯卡比專注於自體免疫性疾病和腫瘤醫學；2019年上市了首個生物相似性藥品。在輸血醫學和細胞療法中，費森尤斯卡比提供用於收集血液製劑和體外療法的產品。

(工商 )