新北市議員張錦豪爭取2台全新職棒級發球機，價值達30萬元。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

強化汐止三級棒球實力，張錦豪爭取2台發球機。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止區三級棒球興盛，為不少職棒球員搖籃，基層棒球長期缺乏人力、資源，市議員張錦豪有感近年少子化，連餵球投手都找不到，媒合職棒選手陳志遠、陳志鵬指導球員基本動作，近來更引進2台全新發球機，球速可達160公里，為少棒增添利器。

張錦豪表示，汐止少棒過去為許多職棒選手搖籃，擁有優良基礎，他認為「孩子若有運動細胞，就值得有發展的機會」，一直為汐止區三級棒球發展努力，近日更用議員建議款，添購2台全新自美國進口的職棒級發球機給金龍國小。

張錦豪說，三輪發球機可模擬各種球路，較單輪或雙輪機更加穩定，最快可投出160公里速球，另可調動左右輪速差，發出滑球、曲球等不同角度之變化球，有利於球員練習，也可依需求調整角度，加強需高飛球、平飛球及滾地球的守備。

張錦豪表示，以實際行動來支持孩子的夢想，過去爭取補助金龍國小、汐止國中校車、棒球衣與棒球場地改善，目標就是希望把好的硬體設備留在汐止，留住優秀球員，金龍國小也不負眾望，拿下去年福爾摩沙盃台日交流賽季軍。

此外，也媒合娜米拉烘培坊與崇義高中做為簽署「合作意向書」，換取崇義的前職棒選手教練為金龍少棒球員1對1指導，盼在中央、地方資源挹注下，最重要的，要讓在地球員團結在一起，打破教練門閥風氣，讓球員跟教練均獲得重視。

至於金龍汰舊後維修好的發球機，則將送給崇義高中，讓二所學校棒球隊都有機器可以使用，並媒合金山區退役社區巴士給該校，提升汐止棒球設備，讓三級棒球戰力更為扎實，期望在軟硬體的挹注下，汐止三級棒球火苗能夠一棒一棒的傳承下去！

(中時 )