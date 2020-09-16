博雅互動有限公司51歲蘇姓女負責人，上月中旬自大陸進口20萬片大陸製成人醫療用口罩及兒童用口罩，且口罩上刻印「M.I.T」字樣，企圖混充台灣製醫療用口罩以較高價格販售牟利，刑事局偵查第七大隊與財政部關務署基隆關、保二總隊、新北市汐止分局共組專案小組，15日將蘇女拘提到案，在汐止貨櫃場查扣尚未流入市面的20萬片口罩，為目前警察機關破獲最大量偽標「M.I.T」鋼印的大陸製口罩。

刑事局查獲20萬片陸製偽標「M.I.T」口罩。(林郁平翻攝)

蘇女公司原代理大陸知名王老吉涼茶手搖飲，目前已經停業，8月蘇女以每片2.5元價格，自大陸進口成人醫療口罩10萬片、兒童口罩10萬片，但因該公司沒有衛福部核發的醫療器材輸入許可證，所以自基隆港進口後一直無法領出，囤貨在基隆關汐止地區的貨櫃場。

刑事局查獲20萬片陸製偽標「M.I.T」口罩。(林郁平翻攝)

警方15日至蘇女住處查扣買賣口罩文件及散裝口罩等證物，並持搜索票在貨櫃場當場查扣偽標口罩84箱，共20萬片。蘇女坦承是她要求工廠打上「M.I.T」字樣，但辯稱是朋友委託她進口販售，打算若日後可提領出來將全部捐出做公益。全案訊後，依刑法虛偽標記罪、詐欺及藥事法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )