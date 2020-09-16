2越南偷渡客出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真)

2越南偷渡客出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真)

30餘名越南偷渡客15日凌晨在白砂海域跳海游上墾丁岸際，至今海巡已追緝到33人，但因台籍船長供稱人數不清，因此目前仍擴大搜索中，而因有2越男出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。

海巡指出，2越男15日經送枋寮醫院及東港安泰醫院就醫後，疑似發燒的男子經醫師診斷後，並無發燒情形，而另名疑似腹瀉的男子，經診斷後確定為結石所引起，已由醫師開藥，且2人的篩檢結果都呈陰性，請民眾不要恐慌。

(中時 )