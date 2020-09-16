2越南偷渡客傳發燒、腹瀉 篩檢結果呈陰性 15:122020/09/16 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2越南偷渡客出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2越南偷渡客出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真) 2越南偷渡客出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真) 30餘名越南偷渡客15日凌晨在白砂海域跳海游上墾丁岸際，至今海巡已追緝到33人，但因台籍船長供稱人數不清，因此目前仍擴大搜索中，而因有2越男出現發燒、腹瀉症狀，引起防疫破口恐慌，對此，海巡16日指出，2人篩檢結果呈陰性。 海巡指出，2越男15日經送枋寮醫院及東港安泰醫院就醫後，疑似發燒的男子經醫師診斷後，並無發燒情形，而另名疑似腹瀉的男子，經診斷後確定為結石所引起，已由醫師開藥，且2人的篩檢結果都呈陰性，請民眾不要恐慌。 (中時 ) #偷渡客 #發燒 #腹瀉 #篩檢 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2越南偷渡客傳發燒、腹瀉 篩檢結果呈陰性 15:122020/09/16 生活 36名越南偷渡客2人發燒 採檢結果出爐 14:402020/09/16 生活 新聞幕後－無預警對新壽「開鍘」 宏達電傷痕 逼金管會速戰速決 04:102020/09/16 財經要聞 藍議員掩埋廢棄物 時力質疑屏檢署、潘孟安包庇 12:442020/09/16 政治 無止盡加班 6金融機構違規 04:102020/09/16 地方新聞 拿高雄台南屏東為例 國民黨轟：民進黨執政 廢爐碴保證？ 12:182020/09/16 政治 破500例！國內新增1境外移入 菲女來台確診 13:472020/09/16 生活 越南偷渡客墾丁上岸 有人發燒 04:102020/09/16 社會新聞 檢調訪查蒜商 批發價應聲腰斬 04:102020/09/16 社會新聞 攝影師居檢期滿前2天趴趴走 遭查扣吃飯行頭 11:462020/09/16 社會 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 「小鬼」死因和8年前健檢結果有關？名醫曝驚人答案 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 2個壞習慣很傷 中年男恐食道癌上身 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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