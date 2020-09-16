「小鬼」黃鴻升今（16日）被爸爸發現陳屍在北投住處，他當時已沒有氣息、身體僵硬，經紀人也對外證實此事，黃鴻升死訊震驚各界，小鬼前天才主持蝦皮直播《聊聊大明星》，他還留言「下週一見」，未料黃鴻升卻已離開人世。

黃鴻升14日下午才在網留言「下週一見」。（圖／取材自AES黃鴻升臉書）

黃鴻升與關韶文是蝦皮直播《聊聊大明星》的主持人，兩人前天（14日）才與來賓竇智孔一起談育兒，親民的黃鴻升在直播尾聲時，還留言寫下：「我們下周一再見囉」、「大家再見～～掰掰」，小鬼還不忘為直播宣傳「下個禮拜是J.sheon來聊聊喔！」

未料，黃鴻升今卻傳出死訊，他被爸爸發現陳屍在北投住處，黃爸爸現正在派出所製作筆錄，將報請檢察官相驗遺體，小鬼爸爸情緒低落，他透露，兒子前一天還和家人吃飯。

愷樂IG全文。（圖／取材自愷樂Instagram）

黃鴻升原約好要「下週一見」，未料他卻食言了，小鬼死訊震驚演藝圈，就連沈寂5個月沒發文的愷樂，稍早也在IG發出全黑照片，並不捨寫道：「R.I.P」、「無法接受」，其實愷樂和黃鴻升過去是主持《娛樂百分百》的搭檔，如今小鬼卻離世，讓她悲痛不已。

愷樂日前才因捲入「豬揚戀」而成為眾矢之的，神隱5個月的她，如今卻是因小鬼離世而發文，也讓網友不禁感嘆：「今天不酸妳了」、「沒想到你回來卻是發這種文 真的太突然了」、「愷樂請加油，鬼哥一定會陪著我們！」、「人生無常」。

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(中時新聞網)