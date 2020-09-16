阿里巴巴16日公布保密3年的新業務，面向新製造戰略的數位工廠迅犀正式對外亮相，為中小企業生產商提供數位解決方案，挖掘大陸規模龐大的新製造市場機遇。

阿里巴巴創辦人馬雲在2016年提出「五新」概念，新製造是其中之，當前大陸提倡智慧工業、工業互聯網等概念，阿里巴巴也提出如C2M等戰略，使新製造成為當前產業熱點之一。

阿里巴巴表示，迅犀憑藉阿里雲端與物聯網基礎設施推出犀牛智造平台，將為中小企業提供端到端的全鏈路數位化解決方案，享受由需求驅動的定製化生產服務，助中小企業迅速地應對客戶日新月異的需求，挖掘大陸規模逾人民幣30兆元的數位製造市場機遇。

阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示，數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。新製造以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

例如犀牛智造在發展初期以常面臨生產週期長及庫存水平偏高問題的服裝業為起點，借助即時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造操作系統等技術，將生產效率從25％提升至平均55％。

(工商 )