法務部為增加法醫人力、提升解剖素質，16日與台中地檢署、中國醫藥大學附設醫院法醫病理部3方簽約合作，協助辦理法醫解剖鑑定，法務部長蔡清祥現場鼓勵年輕醫師，融入正義感與專業，加入法醫病理行列，期盼醫學中心加入後，共同提升法醫鑑定解剖的品質，與國際接軌。

蔡清祥指出，各地檢署設有法醫師，不是擁有醫療基礎訓練的醫師，做初步相驗工作是沒問題、專業也夠，但要進一步解剖鑑定，須借重醫學中心的病理科或法醫病理科的專業醫師，才能夠做比較精確、合乎國際標準的鑑定報告，第一線相驗工作，有法醫師來處理，那將來比較進一步深入的鑑定，有賴於醫學中心的協助。

蔡清祥指出，早期中國附醫法醫部門相驗解剖鑑定，1件僅3000元，都是奉獻，後來提升1件18000元，至於毒物、血清鑑定仍由法醫所鑑定，由法醫師來報告。北部目前已設置CT電腦斷層掃描協助鑑定，中、南也將評估設置地點，另建議醫學用二手的CT可協助法醫部門鑑定死因，順應我國民情、排斥解剖、保留「全屍」，就不用費功夫解剖。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海指出，將提供更優厚的條件，鼓勵年輕醫師加入法醫病理的工作，未來投入更多的人力資源，投入醫學、法醫學、鑑試醫科學等，協助法務部法醫研究所及台中地檢署，提升法醫鑑定解剖的品質，協助重大刑案的判決，保障人民的權利。

中國醫藥大學附設醫院法醫病理部在2017年設立，由資深法醫王約翰醫師負責法醫解剖鑑定，王約翰為中國醫藥大學附設醫院法醫病理部主任醫師，也是國內少數具備法醫病理專科證書的法醫師，擔任法醫近20年，長期受聘為法醫研究所兼任研究員，初期將接受臺中地檢署委託法醫解剖案件，共同提升法醫鑑定的品質。

(中時 )