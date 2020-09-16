藝人黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投家中過世，享年36歲，震驚演藝圈。日前外景實境節目《綜藝玩很大》到台東出外景，並與紅葉少棒隊小選手一起玩遊戲，當時小鬼表示，這群小選手很可愛，並表示他們這些選手中，說不定哪一個十年後，會是職棒選手，「希望那時候我還在演藝圈裡面，然後有機會他會跟我說，小鬼叔叔你記得，那個十年前玩很大的時候，我跟你一起打過球嗎？」如今傳出噩耗，令人不勝唏噓。

小鬼今天上午被發現陳屍在北投自家豪宅浴室外與臥房走道間，並呈現趴臥狀態，口鼻有出血。由於電視開著，冷氣也沒關，浴室內已放好水，警方初判，可能是準備洗澡時在走道滑倒後撞到頭部，引發突發性心肌梗塞，倒臥走道間。

小鬼驟逝消息震驚演藝圈，也令許多網友不捨！有網友翻出日前《綜藝玩很大》到台東出外景時，小鬼看到紅葉少棒隊小選手打球、開心唱歌後說的一段話，讓網友不禁表示「好難過喔，約好的10年呢」、「那麼暖的一個人」。

小鬼當時與幾名小選手一起開心打棒球闖關，遊戲結束後，小選手開心唱歌、跳舞，也讓小鬼直呼「好可愛」。小鬼當時表示，他們這些選手中，說不定哪一個十年後，會是職棒選手，「希望那時候我還在演藝圈裡面，然後有機會他會跟我說，小鬼叔叔你記得，那個十年前玩很大的時候，我跟你一起打過球嗎？」

(中時新聞網)