「小鬼」黃鴻升臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》最後的留言竟是「大家再見～～掰掰」，讓眾多粉絲哭爆回覆：拜託是假的！（截自臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》）

「小鬼」黃鴻升臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》最後的貼文是14日的直播影片，在直播結束前留言「不見不散喔」。（截自臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》）

黃鴻升（小鬼）16日驚傳在台北市北投家中過世，年僅36歲，震驚粉絲、演藝圈。而他的個人臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》最後一篇貼文是「聊聊大明星」的直播影片，邀請奶爸藝人竇智孔聊兒童寫真。而《AES黃鴻升》最後一則回覆粉絲的留言竟是「大家再見～～掰掰」，眾多粉絲哭爆回覆：拜託是假的！

「小鬼」黃鴻升驚傳陳屍北投自家住處，被發現時已呈現屍僵狀態，明顯死亡沒有送醫。根據現場狀況，小鬼疑似跌倒後撞到頭部，趴臥在臥室床邊，死亡時間超過3小時以上，警方已通知士林地檢署檢察官，下午檢察官將會同法醫進行相驗，確定真正死因。

而小鬼的個人臉書粉絲專頁《AES黃鴻升》，最後一篇貼文是14日晚間7時的「聊聊大明星」直播影片，小鬼與關韶文擔任主持人，與來賓竇智孔大聊兒童寫真。而在直播期間，粉專也持續與粉絲留言互動，在直播快結束前的最後2則留言是「不見不散喔」、「大家再見～～掰掰」。

今天小鬼突然過世消息傳出，粉絲難以置信，也紛紛留言回覆「不是說好不見不散」、「說好的不見不散呢」、「拜託是假的！！」、「鬼哥不是說不見不散，你騙人的對不對～～ 別跟大家開玩笑了啦」、「鬼哥，不要開玩笑，出來喊聲一下說這是假消息」、「快出來跟大家說 這只是一個不好笑的笑話」。

(中時新聞網)