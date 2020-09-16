西濱快速公路苗栗苑裡北上路段，16日凌晨1點多發生運鴨車追撞事故，鴨子趁隙遊走，協助救難的人員為了捉鴨疲於奔命。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

42歲高姓男子16日凌晨1點駕駛運鴨車，行經台61線苑裡北上路段時，追撞前方54歲黃姓男子駕駛的大貨車，造成高男車上1名70歲陳姓女子腳部挫傷送醫，詳細車禍原因警方仍在調查中。不過事故當時因鴨籠毀損，鴨子在路上奔走，避免再釀事故，救難人員為了抓鴨子可是煞費苦心。

台61線西濱快速公路苗栗苑裡北上路段，今日凌晨1點多發生2輛大貨車追撞事故，造成1名陳姓乘客腳部挫傷送醫，由於肇事的大貨車其中1輛是滿載鴨子的運鴨車，事故衝擊力道使得部分鴨籠掉落、毀損，鴨子趁隙逃竄，大喇喇在西濱公路遊走，使救難人員不禁捏了一把冷汗。

協助救難的人員為了避免鴨子奔走再釀事故，費盡心力將鴨子一一捕捉，無奈地說真的是「趕鴨子上架」，幸好及時搶救，鴨子倖免變成鴨屍。據了解，除了鴨籠毀損，肇事的2輛大貨車也分別於車頭、車尾也有受損。

警方表示，受傷的陳女與高男為母子關係，肇事駕駛經酒測均無酒駕，詳細事故原因仍有待釐清。

(中時 )