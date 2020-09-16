眾星社群「關燈」齊悼小鬼 許瑋甯：明天你可以來參加聚會了

藝人「小鬼」黃鴻升今(16日)突傳過世，遺體在北投三合街一段住宅被發現，享年36歲，而小鬼猝逝的消息傳出後，也震驚了演藝圈，個性好的他生前結交許多好友，得知他的死訊後都難以置信，包括Janet、焦凡凡及貝童童等藝人，都在IG上貼出黑底哀悼文。

在 Instagram 查看這則貼文 Janet Hsieh（@janetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 11:04 張貼

演藝圈好友在得知小鬼死訊後，紛紛在IG上PO文訴說悲傷，其中Janet發黑底文寫下「Not again」，並貼上7張哭臉，第一時間更在小鬼最後一張PO文底下留言「不會吧。不是真的吧？！？！」。曾被稱為「鬼嫂」的元元（吳婕安），也在IG限時動態寫下「怎麼會這樣…鬼哥…這太可怕了吧…新聞不是真的吧…我真的不能相信不敢相信」。

網紅焦凡凡也悲傷的在IG寫下，「鬼哥....你那麼好，兩年多前我第一次校園演唱會主持，你一點架子都沒有，謝謝你願意合照，後來也好多一起工作的機會你都好有領導力帶著我們」，指聽聞噩耗更是無法相信，甚至連稍晚的校園主持，她也沒有心情，更呼籲身邊的朋友定期最健康檢查。

在 Instagram 查看這則貼文 無法接受⋯ 賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 11:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 沒辦法相信，也不能接受⋯ 方志友（@beatricefang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 11:22 張貼

而女星瑤瑤（黃喬歆）也寫下「天哪…這個2020…R.I.P」，貝童童也說「好想再跟你說一次話」，女星賈靜雯也表示「無法接受…」，六月、許瑋甯、方志友、藍鈞天、謝佳見等藝人，都PO出黑照文表達非商的心情，IG上幾乎黑成一片，可見小鬼的人緣非常好，猝逝消息讓人相當不捨。

元元與貝童童也在IG上發黑底限時動態(圖/翻攝自IG)

(中時新聞網)