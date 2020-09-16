藝人「小鬼」黃鴻升今(16日)突傳過世，遺體在北投三合街一段住宅被發現，享年36歲，而小鬼猝逝的消息傳出後，也震驚了演藝圈，個性好的他生前結交許多好友，得知他的死訊後都難以置信，包括Janet、焦凡凡及貝童童等藝人，都在IG上貼出黑底哀悼文。
演藝圈好友在得知小鬼死訊後，紛紛在IG上PO文訴說悲傷，其中Janet發黑底文寫下「Not again」，並貼上7張哭臉，第一時間更在小鬼最後一張PO文底下留言「不會吧。不是真的吧？！？！」。曾被稱為「鬼嫂」的元元（吳婕安），也在IG限時動態寫下「怎麼會這樣…鬼哥…這太可怕了吧…新聞不是真的吧…我真的不能相信不敢相信」。
網紅焦凡凡也悲傷的在IG寫下，「鬼哥....你那麼好，兩年多前我第一次校園演唱會主持，你一點架子都沒有，謝謝你願意合照，後來也好多一起工作的機會你都好有領導力帶著我們」，指聽聞噩耗更是無法相信，甚至連稍晚的校園主持，她也沒有心情，更呼籲身邊的朋友定期最健康檢查。
而女星瑤瑤（黃喬歆）也寫下「天哪…這個2020…R.I.P」，貝童童也說「好想再跟你說一次話」，女星賈靜雯也表示「無法接受…」，六月、許瑋甯、方志友、藍鈞天、謝佳見等藝人，都PO出黑照文表達非商的心情，IG上幾乎黑成一片，可見小鬼的人緣非常好，猝逝消息讓人相當不捨。
(中時新聞網)
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