衛福部長陳時中因防疫有功，被視為2022年民進黨台北市長候選人熱門人選。然陳「美豬」議題立場搖擺，且以「沒空」為由缺席每場在野黨所舉辦公聽會，卻又「有空」登小巨蛋為歌手詹雅雯演唱會助陣，引起各界撻伐。國民黨立委鄭正鈐表示，陳時中陶醉於當前人氣如「神壇裡的國王」，就連行政院長蘇貞昌都提醒他「小心爬樓梯」卻仍不自知，千萬別等到跌下神壇，才驚覺國王跟流浪漢沒什麼不同。

鄭正鈐今日在臉書發表《走鐘的陳時中》一文，寫道：「陳時中用心打理造型，登上時尚雜誌封面，洋洋得意自誇『老來帥』。當下疫情依然嚴峻，各個國家的防疫指揮官都忙得焦頭爛額，陳時中倒是有很多閒功夫開心地去扮型男。陳時中為了在演唱會高歌，把嗓子都練啞了，穿著Gucci參加演唱會，卻沒時間辦美豬美牛說明會，連國民黨、時力及民眾黨舉辦的四場公聽會，都完全不理會，甚至連衛福部同仁也被要求不得去參加。」

鄭正鈐指出：「陳時中被轟美豬政策像月亮，初一十五不一樣。他卻自以為幽默回應『月亮初一十五本來就不一樣，我也不是月亮。』然後陳時中還說，只要挺過食安、防疫及健保三支箭，是否參選台北市長，明年1月就明朗。」

鄭正鈐直言，就連蘇貞昌已經提醒陳時中要「小心爬樓梯」，但陳還是忘我地開心坐在高高的神壇裡當國王。「神壇很高，但摔下來不死也很傷。當國王很威，但失去了支持，國王跟流浪漢沒甚麼不同。」

(中時新聞網)