藉助雲端計算及物聯網基礎設施，阿里巴巴集團旗下迅犀數位工廠16日揭幕，標誌「新製造戰略」成果的首度公開，亮相的試點項目「迅犀數位工廠」將為中小企業提供端到端的全鏈路數位化解決方案與定製化生產服務。由此企業及生產商可更迅速應對客戶需求，進一步挖掘大陸規模逾30兆元人民幣，正在開啟數位化的製造業市場機遇。

阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示，數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。「新製造」以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

長期以來，服裝業內企業面臨生產週期長、庫存水平偏高等難題。犀牛智造發展初期確定以服裝業為起點，希望借助新技術包括即時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案，以及犀牛智造的智能製造操作系統等，能以合理成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造預估可將生產效率從25％提升至平均55％。

此外，新製造戰略試點的登場是阿里巴巴實施「五新」戰略的另一里程碑，由阿里巴巴集團創始人馬雲2016年首次提出，包括新零售、新製造、新金融、新技術及新能源。

(旺報 )