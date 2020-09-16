新冠疫情讓網購量暴增，亞馬遜業務蒸蒸日上，但在快速交貨方面壓力也上升，2016成立的貨運艦隊亞馬遜航空5至7月就購入9架飛機，明年斥資15億美元打造大型空港也要啟用。許多分析師相信，亞馬遜擴充機隊加上現有貨車網路，遲早會與聯邦快遞、UPS、DHL等快遞三雄正面對決。

位於芝加哥、商學院名列全美百強的德保羅(DePaul)大學報告指出，今年5到7月是亞馬遜航空成立以來，新增飛機數量最多的3個月，並指出：「2020年夏季航空貨運量同比大幅下降，亞馬遜航空卻正快速發展。」

亞馬遜航空擴展速度驚人，以20架波音767成立，去年2月機隊已有50架，目前約70架，該公司6月時曾表示計畫在2021年增加到80架以上。自有貨運機隊保障亞馬遜能持續推動1或2日到貨服務，物流過程內部化也有助於管理成本與運送速度。美國3大快遞業者，聯邦快遞有463架飛機，UPS有275架，DHL有77架。

德保羅大學報告還指出，除了機隊規模成長外，亞馬遜在北肯塔基州打造、預計容納100架飛機的空港也是亞馬遜航空在物流方面競爭優勢，該空港若落成，每天預估可以處理200趟航班，「該空港似乎將是亞馬遜發展全美運送服務的一大關鍵。」亞馬遜紐約周二股價漲1.71%，達3156.13美元。

(中時新聞網)