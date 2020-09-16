國民黨青年團進行第15屆總團長甄選，今天完成初審，傍晚將公告進入第二階段複選名單。據悉，12位報名者有6人因資料不全未補件等因素而遭淘汰，剩下6人進入第二階段者，包括民代助理、新住民第二代等，各有優秀條件，其中包括1位女生且在大陸攻讀碩士學位，是否成為繼台北市議員徐巧芯之後第二位女性總團長，也引起討論。

據悉，6位通過初審者，包括前國民黨副主席詹啟賢特助、亞洲大學財經法律系學生鍾安博；東吳大學社會系學生、立委林思銘辦公室實習助理甯惟軒；台大歷史所碩士生、新北市議員陳偉杰助理陳柏翰；政大歷史系碩士生、台灣學權陣線共同發起人何元楷；師大東亞所碩士生、大九學堂及革實院學員王竟倫；廣州暨南大學國際關係政治學碩士生蘇渟（女）。

國民黨青年團是馬英九擔任黨主席時創辦，第一屆總團長林益世還兼任副主席，後來青年團位階降編，總團長成為指定中常委。

不過歷任總團長除了林益世觸犯貪汙治罪條例遭判，多位總團長逐漸在政壇嶄露頭角，例如台北市議員徐巧芯、台中市議員黃健豪、前黨主席朱立倫核心幕僚凌濤、國民黨青年部主任蕭敬嚴及曾任李眉蓁競總發言人的政策會政研部專員呂謦煒等人，都出身青年團總團長。現任總團長田方倫擅長街講、在黨內勇於論述，多次上談話性節目，也成為黨內重點栽培的青年之一。

這次6位通過初審者當中，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰的助理陳柏翰去年曾擬參選第14屆總團長，後來退出，今年捲土重來，頗被看好；他在今年1月國民黨敗選後的中常會，曾與前總團長林家興等人直闖黨中央抗議，嗆吳敦義等人「老賊退位」，也引起矚目。

此外，鍾安博以「父親是冷氣工，母親是陸配」為宣傳，強調要讓自己成為被尊敬的總團長。台灣學權陣線共同發起人何元楷是革實院171期學員，也在中央黨部實習，他提出《青年返校日計畫》，要讓青年學生重新認識、支持國民黨。王竟倫也是革實院171期學員、大九學堂學員，他在2016年國民黨敗選時入黨，這次參選想重振國民黨。

20歲的甯惟軒是6人當中最年輕者，也是立委林思銘實習助理、新北市議員兼汐止區黨部常委廖先翔的特助，他在16歲就讀高中時，因對太陽花運動不滿，也對國民黨感到憤怒及失望，當時就主動到黨部入黨想要改革國民黨，至今不改初衷。蘇渟是唯一的女性，也是唯一在大陸求學者，且在海峽兩岸公共事務協會擔任學生事務部副部長兼秘書處高級專員，從2015年就加入青年團，是資深團員。

(中時 )