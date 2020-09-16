刻下「南京之役殺107人」的武士刀。(中時資料照)

2018年8月18日，一名呂姓男子持武士刀闖入總統府砍傷憲兵，這起事件引人注目的是，這把傷人的武士刀，是他從軍史館偷來的日本軍刀，上頭刻有「南京之役殺107人」字樣，是日軍當年在大陸「南京大屠殺」時，日軍進行殺人比賽時的百人斬軍刀。而在此之前，這把軍刀發生怪異的靈異傳說，多年前犯下女學生姦殺案的嫌犯曾供稱，是受到此刀迷惑才犯案，惟國防部事後強調是流言。

據傳軍史館所藏之武士刀，為日軍於百人斬競賽期間所使用之一。（圖片取自網路）

殺害高中女的郭嫌，竟稱是百人斬武士刀的冤魂要他做的。（中時資料照）

這把「南京大屠殺」武士刀，為日本造的98式軍刀，是時任第16軍22師輜重兵營營長余鴻成，從日軍第一旅團接收的10把軍刀其中一把，這把軍刀近護手處的銅制夾刃上，刻有「南京之役殺107人」的 字樣，疑似就是南京大屠殺時，日軍少尉野田毅與副佐向井明敏進行殺人比賽，一個砍殺107人，另一個殺了106人的凶器之一。

這把軍刀後來被中將魏炳文接收帶來台灣，1987年南京大屠殺50周年時，由他的兒子魏亮捐贈給軍史館典藏，也有人認為，這種軍刀應是日本將校級使用的配刀，少尉階級的野田毅等人不可能使用。

隨著被收藏在軍史館，原本這把百人斬軍刀已漸漸被人遺忘，沒想到2018年8月18日，竟成了一起持刀殺人的凶器。這天，51歲的呂姓男子，因經商失敗，離家租屋獨居，當天上午帶著鐵鎚、手套和五星旗，先到軍史館破壞玻璃，偷走南京大屠殺的武士刀，再闖入總統府西大門，遭多名憲兵阻止，以軍刀砍向周姓憲兵脖子，被制伏後移送法辦，最後被檢方依殺人未遂罪起訴，求刑7年。台北地方法院審理終結後，將他判7年徒刑。

雖然事件落幕，不過這把斬殺107條人命的武士刀，早在呂男砍殺總統府憲之前，就牽扯出讓人毛骨悚然的詭異事件。民國88年，當時就讀景美女中的張姓女學生，到國軍歷史館查閱資料，卻慘遭在館中值勤的郭姓陸軍二兵殺害，後來還遭姦屍。

詭異的是，郭嫌遭警方逮捕之後竟稱「是武士刀的冤魂要我這麼做的」，這番驚人的自白，在當時引發社會震驚。據當時參與辦案的警員透露，郭嫌當時供稱「被刀上的107條冤魂附身」，才會犯下這起殘忍的姦屍命案。

郭嫌後來遭槍決伏法，這起案件也隨著時間逐漸被淡忘，但2018年月8月間因為呂男從軍史館偷出這把「武士刀」，到總統府砍殺憲兵，才又讓人憶起郭嫌當年持這把百人斬軍刀姦殺女高中生的靈異傳說。

(中時新聞網)