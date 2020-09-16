台灣年度觀光旅遊盛事「ITF台北國際旅展」實體展將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館展出，受到新冠肺炎疫情衝擊，本屆旅展規模大幅縮水，航空公司沒有參展，外國觀光局亦只能由駐台辦事處參加，攤位數由去年1700個減少為今年1000個，今年亦沒有4樓展區，整體規模較去年減少30％。

疫情全球持續蔓延，並重創國際觀光產業，惟ITF台北國際旅展今年依然逆風前行，主辦單位台灣觀光協會祕書長羅瓊雅表示，主要目的是為台灣觀光人加油打氣，此一決定也使ITF台北國際旅展成為2020年底前全世界最大型的國際型實體旅展。

台灣觀光協會羅瓊雅秘書長致詞時表示，因新冠肺炎影響，觀光業受到極大重創，因此航空業、部份國家館和旅行社首度缺席，深感遺憾；但在艱困的環境下，ITF台北國際旅展依然持續和觀光產業並肩合作，不僅首次舉辦從6月底開跑至今的線上旅展，今年實體旅展也將逆風前行，成為年底前全世界最大型的國際型實體旅展，現場仍有台灣近20個縣市政府展示各地特色遊程，並有超過20個國家地區參展。

為提高民眾入場觀展意願，今年ITF台北國際旅展除了各參展單位展出內容外，還有具知識性的「旅遊論壇」，探討《與疫情共存的時代》，更首次辦理「旅遊沙龍」請到學者專家及旅遊達人共同討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像。此外，最受大小朋友歡迎的「吉祥物大遊行」及「吉祥物見面會」，則是其它展覽沒有的特殊體驗。

為協助觀光業復甦，ITF台北國際旅展主辦單位台灣觀光協會自6月29日起首度架設線上旅展，提供免費平台讓觀光業者上架優質商品，讓民眾可在線上選購優質旅遊產品，其中「中秋、雙十連假Follow me」並於16日起正式上線開賣，包括台北美福飯店、凱撒飯店，以及長汎、宏祥與山富旅行社都針對中秋推出優惠專案，全台最高的台北101觀景台也推出「登高望遠慶中秋-觀景台門票1大帶2小」的優惠。羅瓊雅表示，ITF線上旅展將持續集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品直到9月底。

(工商 )