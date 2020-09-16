台中市第二分局為加強查詐緝可能潛藏之詐欺及賭博機房、水房等場所，在先前安居專案友善通報網之基礎下啟動「淨樓專案」，尤以出租之商業辦公大樓、豪宅等處列為本次淨樓重點，並布建友善通報網，以打造優質治安環境，確保社會安寧。

分局長蔡元戎日前親自率領偵查隊及轄區派出所主管前往轄區商業辦公大樓拜訪總幹事、主委等，了解目前轄區各商業辦公大樓現況，並一同拜訪位於轄內之臺中市保全商業同業公會以及臺中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會，多管齊下，強化「友善通報網」。

目前毒品犯罪、賭博場所、詐騙機房等，大多藏身於大樓社區，警方布建綿密情資通報網絡，尤以本次淨樓重點，針對如短期承租、監視器眾多、窗簾緊閉、常由1人採買大量餐點或生活用品、極少人員出入、WiFi流量大、異常水電用量等異常特徵，請民眾提供情資以及犯罪線索，協助警方查緝。

(中時 )