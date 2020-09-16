美國海洋保育協會（TOC）發起每年9月第3個周六為國際淨灘日，呼籲世界各國響應淨灘活動。國家自然公園管理處為響應政院「向海致敬」，在本月19日上午9時至下午1時將在壽山西海岸辦理淨灘活動，邀請民眾共同參與，還給沙灘應有的美麗風貌。

壽山國家自然公園西海岸擁有絕佳的美景與豐富的海洋資源，但人類活動產生的垃圾，除了造成海岸環境的髒亂，也使得海洋生物誤食垃圾或遭到廢棄物纏繞而死亡，對於生態環境的影響甚鉅。

自管處響應行政院「向海致敬」政策，除了委託廠商進行日常性清理外，更在國際淨灘日邀集各單位聯手淨灘，並提供50個名額讓社會大眾共襄盛舉。

自管處表示，淨灘活動將由自管處及海軍陸戰隊指揮部、農委會林務局聯合主辦，高雄市政府環保局、國立中山大學、高雄市鼓山區公所、及林務局屏東林區管理處等相關單位共同協辦，預計將清理國立中山大學文學院以北至黃沙灣以南的沙灘。

(中時 )