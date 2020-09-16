小鬼黃鴻升驚傳在北投家中猝逝，各界譁然，台南市長黃偉哲也在臉書PO文哀悼，表示感到非常震驚，提起6月時才跟小鬼交換禮物，並肯定小鬼「是很認真的藝人」。

小鬼今（16）日被發現臥趴在浴室外與臥房走道間，已沒有呼吸心跳。警方初判，可能是準備洗澡時在走道滑倒後撞到頭部，引發突發性心肌梗塞，導致死亡，詳細情形仍待釐清。

黃偉哲震驚表示，「沒想到噩耗來的如此快」，6月小鬼才剛與綜藝玩很大團隊到台南拍攝，在節目中互贈伴手禮，他送林百貨書包給KID、小鬼兩位隊長，也收到玩很大的限量毛巾、旅行袋。

黃偉哲說，小鬼是很認真的藝人，不只是知名主持人，也有許多影視代表作，包括《陣頭》、《角頭》、《痴情男子漢》、《獵夢特工》等等，總為觀眾帶來歡笑，也是年輕朋友們青春的回憶。

「我們永遠無法預知明天會發生什麼事，能做的就是好好的活在當下、把握每一天，珍惜身旁所愛的人及擁有的一切，讓人生留下最少的遺憾。」黃偉哲祝福小鬼一路好走，要大家把他最好、最有才的那面留在心中，永遠感念他。

六月時小鬼剛與「綜藝玩很大」團隊到台南拍攝，我們在節目互贈伴手禮，偉哲送林百貨書包給KID、小鬼兩位隊長，也收到玩很大的限量毛巾、旅行袋。 沒想到噩耗來的如此快，偉哲感到非常震驚。小鬼是很認真的藝人，不只是知名主持，也有許多影視代表作，包... 由黃偉哲發佈於 2020年9月15日 星期二

(中時新聞網)