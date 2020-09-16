「小鬼」黃鴻升今(16日)突傳在台北北投家中身亡，享年36歲，曾上過《娛樂百分百》跟小鬼有交集的Selina今稍早出席活動聽聞此事也十分震驚，但也呼籲大家要明白世事無常，「對於生命就是應該要尊敬和愛惜它」。
Selina過去曾參加《娛樂百分百》時和小鬼等主持人同台，也在節目中被小鬼的幽默戳中笑點，互動熱絡，今聽聞小鬼猝逝，Selina坦言：「當然覺得非常震驚，也很遺憾，因為剛剛在忙記者會，還不知道確實的情況，但相信大家都會覺得很不捨。」
Selina也強調：「希望大家可以多珍惜當下，如果有愛的人就要勇敢表達出來，對於生命就是應該要尊敬和愛惜它」，「很遺憾也很心痛，演藝圈失去一個好友，要更珍惜當下。」一旁的主持人阿Ken受訪透露，第一時間聽到這消息以為是個玩笑，因為印象中小鬼精神、身體都很好，未料會發生這事。
而Selina今為頂級專家迪奧站台，品牌歷經20年研究推出迪奧精萃再生玫瑰微導精露，Selina表示，已經用掉10罐空瓶，還自己發明玫瑰捧花按摩法，她不只用於臉部保養，也用到脖子與胸前肌膚，更表示週年慶要再囤10瓶才安心。
(中時新聞網)
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