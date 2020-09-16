根據農委會農糧署官方統計，9月上旬高麗菜供應農民種植出苗量達598萬株，已介於警戒值的540至600萬株，不過高麗菜育苗警示從8月下旬就已發出，出苗量達542.9萬株，已亮起紅色燈號，農委會鼓勵農民可以錯開時間種植，讓高山平地產區採收也能「不對撞」。

根據農糧署網站統計顯示，高麗菜育苗警示其實在8月底就已經發出警示燈號，當時的高麗菜出苗量為542.9萬株，今年9月上旬育苗場供應農民種植高麗菜為598萬株，幾乎已達超種值。

農糧署表示，因本年宜蘭地區高冷地甘藍第3期持續種植，平地因夜溫漸涼，部分農民團體或販運商已於中部沿海地區大面積契作，倘無天然災害影響，11月中旬將有兩個產區集中採收情形，請農友謹慎評估種植之風險。

另外花椰菜9月上旬出苗量為176.9萬株，結球白菜為251.5萬株，均為黃色燈號。

農糧署作物生產組科長傅立忠說，目前會持續觀察下一旬的狀況，高麗菜是偏冷生長的菜種，今年8月底9月初因為氣候偏熱，單位面積產量並不高，不過為了防止超種情況持續發生，鼓勵農民可以錯開時間種植。

傅立忠表示，今年和去年同期相比種植量沒有比較多，近5年也不過多了不到一成，今年8月中旬種植的量也減少一成，因此還算平穩。另外隨著入秋天氣轉涼，火鍋需求開始變大，而現在夏天民眾也吃火鍋，一年蔬菜用量上相對穩定，價格相對波動應該不會這麼大。

(中時 )