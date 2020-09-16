美國股神巴菲特在今年迎來90歲大壽，所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司卻在今年面對新冠肺炎疫情之下做出許多令人出乎意料的投資舉動，至於近期引起市場最大關注的，莫過於砸錢持有雲端運算軟體公司Snowflake約6.744 億美元的股權，該公司已經在周二(15日)完成34億美元首次公開發行募資（IPO）。

波克夏過去1年來包括首次購入ETF、金礦股公司股權，以及投資組合單一持股蘋果股票超過40%，增持日本5大商社股權略高於5%。雖然波克夏在今年第一季帳面大虧500億美元，但在手上持有的蘋果股價快速回升，包括未實現的淨利達140.73 億美元，現金儲備則是增至1466億美元歷史新高。

據英國《金融時報》報導，Snowflake的IPO價格區間，已經調高超過25%，從75 美元至 85 美元調至100到110美元，代表投資人願意認購Snowflake股權的意願不斷高漲。如此一來，Snowflake的IPO將創下今年以來最大美股雲端股上市案，加上先前道瓊指數納入Salesforce這家由甲骨文公司史上最年輕的副總裁Marc Benioff所創立雲端業務公司，顯見今年華爾街對雲端服務前景的看好度。

波克夏與Snowflake在同意以IPO價格私募各自2.5億股權，波克夏還向Snowflake前執行長 Bob Muglia 透過次級交易收購404 萬股，依照估價中間直來計算，波克夏持有Snowflake 總價值 6.744 億美元股權，較先前估值的5.5 億美元更高。

由於巴菲特在投資人生當中數度表示不看好科技股前景，加上也從不參與IPO案，但在美國聯準會迅速將金融環境調至零利率，而且短中期來看恐怕難有回升機會，等同是全球金融市場在固定資產的投報率降低的情況，巴菲特的價值投資法似乎也不再牢不可破。

(中時新聞網)