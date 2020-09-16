萊豬襲來，彰化縣養豬協會開了抵抗第一槍，「不是要你買什麼就要買什麼」，彰縣府也捍衛「彰化健康豬肉」，縣長王惠美化身阿美師和台菜小天王等，16日示範10道豬肉料理，和彰化縣肉品市場、養豬協會及中華餐旅協會聯手行銷，強調彰化知名美食爌肉、肉圓、肉包等都是使用「彰化健康豬肉」做成的，歡迎大家來彰化旅遊、品嘗小吃。

彰化縣政府聯合彰化縣肉品市場、養豬協會及中華餐旅協會在縣府中庭舉辦「彰化健康豬肉行銷推廣」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府聯合彰化縣肉品市場、養豬協會及中華餐旅協會在縣府中庭舉辦「彰化健康豬肉行銷推廣」。（吳敏菁攝）

縣長王惠美表示，彰化是養豬大縣，全國排名第三，縣府要推廣不使用瘦肉精「彰化健康豬肉」，從源頭端養豬戶的飼料、豬隻血液、肉品層層檢驗，直到屠宰豬隻送至肉品市場，還有財團法人中央畜產會獸醫師針對屠宰衛生檢驗合格，才會販售給消費者。含三大保證，絕不添加瘦肉精、屠宰過程符合衛生標準、豬隻來源合法，讓消費者買得放心、吃得安心。

彰化縣政府聯合彰化縣肉品市場、養豬協會及中華餐旅協會在縣府中庭舉辦「彰化健康豬肉行銷推廣」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府聯合彰化縣肉品市場、養豬協會及中華餐旅協會在縣府中庭舉辦「彰化健康豬肉行銷推廣」。（吳敏菁攝）

王惠美表示，縣內傳統市場內有22家健康豬專賣店，於全聯、楓康等連鎖超市達千餘間分店都販售「彰化健康豬肉」。另外彰化知名美食爌肉、肉圓、肉包等都使用溫體豬肉，值得大家吃得安心。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，萊豬進口，對台灣不公平，把關不能讓步，經貿會談還有很大空間，是全豬還是腹脅肉，決不能「要你買什麼就買什麼」，養豬協會要監督政府，做到不含萊劑，將和彰縣府站在一起，把彰化健康豬行銷到全國，招牌打好，產業就能帶來更大收益，把健康豬推到更高層次。

縣議員劉淑芳說，自己健康要自己顧，政治是道德和良心，以前說要零檢出，現在卻要讓萊豬進口，此舉已然勢在必行，站在議會立場，一定做好監督，堅持縣政府捍衛彰化健康豬，彰化縣在2014年已訂有彰化縣食品安全管理自治條例，要讓所有鄉親「食在安心」，給學校營養午餐或社區供餐，一定不能用含有瘦肉精的豬肉。

王惠美表示，「彰化健康豬肉」縣內傳統市場有22處專賣店，認證的肉品分切場已供貨給全聯及楓康生鮮超市全國各分店計1000家，運輸及販售地點全程低溫保鮮，讓民眾更方便購買，認同在地品牌，創造農民及消費者雙贏。

(中時 )