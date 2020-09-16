「死而復生」真實存在嗎？世界上有很多死而復生的離奇案例，讓人都驚嘆不已，精神科醫師陳炯鳴近日就在節目分享親人「死而復生」的親身經歷，被宣判死亡的外祖母，事隔半天後竟然還爬起來抱怨壽衣款式太醜，令人嘖嘖稱奇。

精神科醫師陳炯鳴登上《震震有詞》提到，自己的外祖母死而復生的經歷，陳炯鳴示，外祖母因癌症去世，媽媽當時只有20多歲，而他也才8、9歲，當時外祖母在醫院被醫生宣布死亡，所有的儀器都被拔除，親友都看著外祖母的心跳停止、器材數字都歸零。

隨後媽媽和親戚開始準備外祖母的後事，把外祖母的遺體帶回家後，媽媽便開始替外祖母換穿壽衣，當時距離醫生宣佈外祖母死亡已經過約半天的時間，這時外祖母卻爬起來抱怨「是誰幫我穿這麼醜的衣服？我不要穿這件衣服」。

陳炯鳴表示，媽媽看到已被宣布死亡的祖母醒來時，當場嚇到汗毛直豎，舅舅更是害怕到直接跑出去，陳炯鳴進一步指出，外祖母復活後，不但可以正常進食，還能正常走動，但因癌症病情不樂觀，外婆最後仍在3天後去世。

陳炯鳴事後說明，其實醫學上把此現象稱為「拉撒路現象」，這是取自於聖經，拉撒路死亡後第4天，耶穌使用神蹟讓他復活，陳炯鳴說：「只是有這個現象，醫學上也解釋不清楚到底是怎樣」。

震震有詞#343 完整版 - 邪靈、冤親債主來附身！神明、法師降妖除魔救一生？（內容從28分50秒開始）

(中時新聞網)