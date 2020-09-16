藝人小鬼黃鴻升上午被發現陳屍在北投自家豪宅浴室外與臥房走道間，根據警方勘驗現場，36歲藝人小鬼黃鴻升上午被發現陳屍自家豪宅，住在北投附近的黃父16日上午11點多，進入屋內，發現小鬼陳屍在主臥室浴室外，趴臥在木質地板，口鼻處有一灘血跡，黃父立即通知警消到場，但小鬼的遺體已經僵硬，研判死亡多時，黃父說，小鬼並沒有任何病史。檢警初判，因沒有外力介入，懷疑是突發性疾病所致，檢察官現正前往第二殯儀館相驗釐清死因。

小鬼獨自搭電梯回到住處，未料成最後身影。(李文正翻攝)

藝人黃鴻升（小鬼）16日被家人發現陳屍在北投區三合街的住家內，警方獲報後到場發現，黃鴻升躺臥浴室外，口鼻有微出血，現場無藥物、酒瓶等，初步調查疑猝死，死因待釐清。下午遺體由葬儀社運出。（王英豪攝）

小鬼去年以超過3000萬購買北投三合街一處豪宅，1人居住約50坪大的住宅，昨下午在東區與經紀人洽談公事後，大約5點駕車離開。警方調查，小鬼昨晚間7點15分獨自駕車進入車庫，搭乘電梯進入屋內，期間並沒有外出。

警方調查，小鬼陳屍的位置在主臥室床舖旁，身上穿著T恤、內褲，浴缸內放滿水，疑似正要洗澡，慌張步出浴室，內褲脫至大腿，跌倒後口鼻撞擊地板，導致地板留有血跡。黃父說，小鬼並沒有任何病史，至於是否是心肌梗塞，檢警將解剖釐清。

小鬼被父親發現時，電視及冷氣當時都開著，他的父親進房時喊人無人回應，才走進房間查看，發現小鬼呈現趴臥狀態，地點在浴室與房間之間的浴室門口走道上，口鼻有些微撞傷出血，當時身上的穿著一件T恤以及內褲，浴室浴缸內的水已經放好，警方初判有可能是放好水後走出浴室時，在走道滑倒後撞到頭部。

小鬼的父親表示，他就住在兒子住處附近，但事發地點由兒子單獨一人住在那，他每天都會過去兒子住處探視。今天上午11點多前往探視時，才發現兒子已經死亡，但兒子前一天還和家人吃飯，一切看似正常。

黃父表示，當時電視和冷氣都還開著，但是他喊人卻無人回應，直到準備走進臥室查看時，才發現兒子已經趴臥在走道地面沒有氣息，當時立刻就撥打119報警，未料仍無法挽回兒子性命。

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(中時新聞網)