16日發表的Apple Watch新一代智慧表，首度採用聚酯表帶，力麗成為此環保聚酯表帶唯一聚酯纖維供應商。力麗副總陳漢卿指出，環保聚酯纖維除已提供蘋果，Google、Amazon都是潛在客戶，後續更將研發可用在電動車等的電子級聚酯纖維。2021年的目標是，電子、環保聚酯纖維的營占達10％以上。

力麗的環保聚酯纖維，除提供Apple Watch表帶，力麗還提供給HomePod智慧音箱最外層3D網布及連接線等。力麗指出，HomePod最外層3D網布，就是採用力麗的專利環保聚酯紗線、原抽色紗「Ecoya」織成。

市場指出，上一代的Apple Watch表帶使用尼龍線，但因無法回收以及色牢度差，加上品牌廠有使用環保材質的比例要求，因此新一代的Apple Watch表帶，選用了有具環保意識的專利環保聚酯紗線。

傳統紡纖產品市場價值越來越低，力麗近幾年因此積極投入環保、電子級紡纖品項，今年9月1日，更成立「電子材料事業處」，專責研發環保回收、電子使用的聚酯、纖維產品。

力麗指出，HOME POD智慧音箱最外層3D網布、連接線的提供，以及環保聚酯表帶，這都是力麗投入初期可產出的品項，未來，力麗的環保聚酯纖維還將提供給電動車生產廠。

(工商 )