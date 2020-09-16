2020年第四季需留意什麼趨勢？安本標準投信投資長彭炫通表示，今年全球金融市場圍繞在三大主軸─新型冠狀病毒大流行、各國政府刺激措施、中美關係衝突。原則上，第四季全球經濟走復甦格局，風險性資產震盪走高。

彭炫通進指出，目前基本面雖已逐步獲得改善，未來觀察的三大重點，分別是：一、疫苗進展將是經濟復甦速度的關鍵。二：危機帶來通貨緊縮 資金推升資產輪動。三： 中美衝突將持續，大陸以強勁內需抵禦。而地緣政治風險仍是影響金融市場的不確定因素，其中最值得關注的是美國大選以及中美關係。對「中國懷疑主義」是美國兩黨的共同議題，不論美國最後由誰當選，中美分歧並不會因此改變。

彭炫通進一步指出，投資人也無須過分悲觀，大陸率先重啟經濟，使得境內企業的獲利前景比其他地區更為明朗。陸股也是今年全球表現最佳的市場之一，原因在於散戶投資人積極進場、經濟數據普遍良好（尤其是工業生產），以及強勁的內需動能。

彭炫通強調，若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產仍將繼續維持震盪中走高的格局。短期偏好全球股市，其中歐洲、日本或大中華等地區，或景氣循環美股以及新興市場債、高收益債等風險性資產。投資人若對追高或是市場波動有所疑慮，建議買黑不買紅或分批布局的方式，增加報酬機會。

(工商 )