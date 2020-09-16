歐美陸續解封，車廠相繼復工，IDM廠恢復拉貨，順德(2351)營運也開始加溫，亞系外資券商重申順德「買進」評等，目標價上調至65元，在外資力挺下，順德今天股價再攻高，收盤價創下2020年3月5日以來新高。

順德今年上半年受到歐美各國因疫情封城封國，車廠停工影響，營運陷入谷底，上半年稅後盈餘為1.18億元，年減61.93%，每股盈餘為0.65元，不過，隨著疫情趨緩，歐美各國陸續解封，車廠復工恢復拉貨，且非蘋智慧型手機新機拉貨啟動，順德8月合併營收回升到6.99億元，年增0.31%，為今年3月以來新高，累計前8月合併營收為53.55億元，年減10.69%。

隨著車市回溫，IDM廠開始恢復拉貨，且智慧型手機市場需求增溫，順德營運可望擺脫上半年谷底，法人預估，順德第4季有機會優於第3季，業績可望重回成長軌道。

亞系外資報告指出，根據調查，確認ST半導體及Infineon(英飛凌)訂單已經恢復，終端客戶庫存水準已達6個月最低水準，我們將第3季/第4季/2021年汽車銷量提高了11%/7%/1%，加上VCM新訂單扺銷了華為的下滑，由於稼動率提升及產品組合改善，我們將順德2021年每股盈餘提高7%，重申順德「買進」評等，目標價上調至65元。

(時報資訊)