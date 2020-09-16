網路無國界，複委託交易出現快速成長，投資人想要買美股要如何下手？永豐金(2890)旗下永豐金證券建議，投資人最好透過台灣券商複委託交易投資美股，不僅可以獲得中文服務，還可以受到台灣法規的保障；至於投資標的，S&P 500前十大權值股全是環繞我們生活場域的知名公司，投資人想投資美股，建議可以從生活上找標的，買自己愛用的。

永豐金證券指出，網路服務打破地理性限制，複委託業務快速成長，累計今年1至7月的交易量已達2.14兆元，接近去年全年水準，預估全年可能突破3.5兆元，呈現爆發性成長；而截至今年8月底，全球股市市值約達89兆美元，超越2019年底創下的歷史新高紀錄，美股佔比超過40%，美股的重要性及吸金能力驚人，長期的投資報酬率吸引數位時代投資人關注。

永豐金證券表示，投資人必須從「全球吸金與創新力」的高度來看待美股市場。回顧1990年的美國成分股，前三名分別是IBM、艾克森美孚石油、GE奇異電器，2020年取而代之的是蘋果、微軟、與亞馬遜，證明美股是創新的市場，吸引全球資金。

至於如何選美股存股投資標的？永豐金證券分析，我們日常生活已被美國重量級企業環繞，投資人可以買自己愛用的美股，以S&P 500指數前十大成份股為例，依序為蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、波克夏海瑟威、嬌生、Visa、寶僑，摩根大通，投資人不論是滑手機、網購、看FB等，生活裡都是存股的標的，投資從生活裡就可以發現趨勢，「誰賺走你的錢，你就買他的股票，當他的股東」。此外，美股掛牌的ETF從追綜美股熱門指數到不同產業類型都有，也是投資人喜愛的投資方式。

根據永豐金證券「豐存股-美股」平台的最新統計，目前該平台最熱門的前10大美股存股標的依序為蘋果(AAPL)、美國銀行 (BAC)、Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ)、SPDR金融類股ETF (XLF)、Vanguard整體股市ETF (VTI)、VanEck Vectors黃金礦業ETF (GDX)、SPDR標普500指數ETF (SPY)、華特迪士尼公司 (DIS)WALT DISNEY CO、波克夏海瑟威公司 (BRK.B)BERKSHIRE CL B、艾克索美孚 (XOM)EXXON MOBIL。永豐金證券表示，「豐存股-美股」平台七月剛上線，八月單月存股筆數已超過千筆，存股金額116.4萬美元（約台新3,490萬元），只要一股就可以買，以小金額長期投資分散買點，大幅降低美股的投資門檻，也有效降低預測指數高低點及大幅波動的風險。

(時報資訊)