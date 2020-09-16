汎德永業（2247）今日表示，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股8,968張，其中6,457張採競價拍賣，將從明（17）日起展開競價拍賣投標，競拍底價為168.22元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過837張（仟股），並於9月23日開標，預計10月12日正式掛牌上市。

汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年再繳出好成績，2020年上半年合併營收183億元，稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，EPS較去年同期成長48.77%。

展望下半年，汎德永業旗下銷售品牌BMW、MINI與Porsche將有多款新車發表，其中，Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣、年底前可望交車；目前新車款的預收單情況均十分暢旺，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮，下半年成長動能無虞。

此外，預期在新車銷售成長帶動下，售後維修保養業務可望同步攀升，未來隨著新據點的經濟規模效益，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將有助益。

汎德永業自9月17日至9月21日展開競價拍賣投標，競拍底價為168.22元，預計10月12日正式掛牌上市。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。

(時報資訊)