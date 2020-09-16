蘋果昨天舉行新機發表會，網家(8044)也公布PChome 24h購物品牌銷售狀況，9月購物季買氣相當旺，旗下PChome 24h購物9月品牌周活動銷量飆升，帶動Apple旗艦館近兩周(9月1日至14日)銷量年增70％、IRIS銷量成長近1倍，美國ON、三宅一生皆有銷量成長1.5倍的亮眼成績。同時，ROG、Legion、Nitro、OMEN於9月推出「真．電競不服來戰」聯合品牌活動，業績亦較去年同期成長近1.5倍、雅漾甫開設旗艦館更帶動9月品牌周業績成長超過4倍。

積極拓展消費者最愛品牌，PChome 24h購物為強化品牌加乘效益，「品牌旗艦館」專區全新上線，集結Apple、Samsung、Dyson、碧兒泉、3M、碧兒泉、正官庄、白蘭氏、PORTER INTERNATIONAL等一線品牌，打造最優質的商品服務。

PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，更祭出Apple指定款超限時優惠。另外，為搶攻通路市占率，即日起至9月22日，亦攜手Dyson全面啟動「省荷計畫」，推出有感折扣。而重視品牌全方位布局，PChome 24h購物今年亦強勢推出自有品牌「PChomeX 家好選物」主軸概念的優質選物服務，透過與不同職人合作，傳遞品味質感的新生活理念。

PChome 24h購物指出，今年上半年全站35歲以下消費者占比達50％，看準消費族群年輕化，站上也因應現況調整品牌策略，拓展時下年輕族群喜愛的品牌及異業合作，藉由打造多元合作場域，增強整體銷售優勢。

(時報資訊)