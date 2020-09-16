豬肉全面標示生產地將上路 陳時中明出席迪化街試辦活動 15:452020/09/16 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為賣場裡販售的豬肉，盒裝上打上「國產豬肉」標示。（資料照，圖/黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，相關標示產地的政策受到外界關注，衛福部長陳時中今天表示，明天將會於迪化街進行試辦，幫大家找問題，相信標示產地的政策應該能越做越好。 陳時中指出，針對美豬標示，衛福部目前已跟相關的公協會及廠商開過三次會，主要探討各類型食品、散裝、包裝的標示方法，期間當然也蒐集相關的問題來逐一幫大家解決，透過明天的試辦活動將能更進一步找出問題，相信標示政策也會越來越好。 (中時 ) #萊克多巴胺 #美豬 #陳時中 #迪化街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 口罩雙鋼印新制延至24日上路 陳時中：同日起國家隊全面徵用 15:282020/09/16 生活 短期商務鬆綁名單 增列馬紹爾、移出緬甸 14:492020/09/16 生活 美國務院次卿可望訪台 江啟臣：民進黨應當面表達開放美豬的食安憂慮 15:082020/09/16 政治 全民見證 神時中成幹話王 游淑慧嘆：一頭豬看透一個人 13:052020/09/16 政治 美豬美牛引藍綠大戰 丁怡銘：國民黨害怕想起？ 11:342020/09/16 政治 陳時中噴出「11字」幹話 藍委傻眼：精神錯亂了嗎？ 07:562020/09/16 政治 莊凱勛備戰金鐘感念當年豬哥亮狠噹 04:102020/09/16 娛樂新聞 爭議不在大陸製 而是政治掩蓋品質 04:102020/09/16 生活新聞 倫敦國際發明暨貿易展 葡萄王生技奪4獎 14:392020/09/16 財經 觀念平台－台美BTA怎麼談才能雙贏？ 04:102020/09/16 專題周報 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 「小鬼」死因和8年前健檢結果有關？名醫曝驚人答案 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 2個壞習慣很傷 中年男恐食道癌上身 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。