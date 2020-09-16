台灣開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，相關標示產地的政策受到外界關注，衛福部長陳時中今天表示，明天將會於迪化街進行試辦，幫大家找問題，相信標示產地的政策應該能越做越好。

陳時中指出，針對美豬標示，衛福部目前已跟相關的公協會及廠商開過三次會，主要探討各類型食品、散裝、包裝的標示方法，期間當然也蒐集相關的問題來逐一幫大家解決，透過明天的試辦活動將能更進一步找出問題，相信標示政策也會越來越好。

(中時 )