「奇湛劇坊」為日照中心長者表演經典的客家戲曲「桃花過渡」和「問卜」。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

「奇湛劇坊」為日照中心長者表演經典的客家戲曲「桃花過渡」和「問卜」。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛生福利部苗栗醫院附設北苗市場日照中心與新竹生活美學館合作，將藝文饗宴導入日照中心，邀請奇湛劇坊帶來精彩的傳統戲曲，讓長者近距離享受藝術薰陶。

苗栗醫院指出，「奇湛劇坊」的團長朱作民保持傳統元素，並不斷融入跨界藝術，學習歌仔戲、客家戲、傀儡、京劇、布袋戲、實驗劇場、國樂的戲曲鼓佬，並擔任鑼鼓設計，也在宜蘭縣立蘭陽戲劇團擔任演藝組長。

朱作民以傳統元素為概念，創造出符合當代流行的表演，將傳統變為先端觀念，進而讓人們感受到本土傳統文化之美，讓台灣獨特的戲曲表演文化，躍上國際舞台。朱作民為客家人，希望推廣客家戲，讓更多人了解客家戲曲，並且相信每種戲曲背後，都有獨特的戲劇發展史，配合家鄉戲的傳統曲風與客家腔的音韻，搭配鑼鼓，延續客家傳統家鄉戲的歷史，推廣客家戲。

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝表示，參與藝文活動可讓長者覺得愉快、降低社交隔離產生的鬱悶感，此次與國立新竹生活美學館跨領域合作，由奇湛劇坊到日照中心演出傳統戲曲，讓外出不便、較少機會參與藝文活動的長者們，也能開心享受傳統戲曲的藝術魅力，感謝謝朱團長與奇湛劇坊帶來精彩的公益演出。

(中時 )