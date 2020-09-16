美國財經頻道CNBC知名節目主持人克雷默15日專訪眾議院議長裴洛西時，竟說溜嘴稱呼裴洛西為「肖婆南西」，原本笑臉迎人的裴洛西瞬間臉僵。

美國財經頻道CNBC知名節目主持人克雷默（Jim Cramer）昨（15）日專訪眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）時，竟說溜嘴稱呼裴洛西為「肖婆南西」，原本笑臉迎人的裴洛西瞬間臉僵，不過她隨後抓緊機會砲轟為她取了這個綽號的川普。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國CNBC「瘋狂金錢」（Mad Money）節目主持人克雷默15日在節目中連線民主黨籍眾議院議長裴洛西，討論新冠肺炎紓困案的國會僵局。

克雷默當時詢問裴洛西，「我們能有什麼協議」，接著就不小心噴出「肖婆南西」（Crazy Nancy）一詞，畫面中可以看到原本笑容滿面的裴洛西表情漸漸僵掉。

克雷默關鍵字出口後就知道說錯話了，急著挽救僵局，他馬上道歉，怪罪川普為裴洛西創造了這個綽號，「我很抱歉，是總統」，辯解自己很敬重裴洛西，永遠不會用這個詞。

儘管裴洛西相當尷尬，不過她聽到克雷默的辯解後仍笑了出來，「但是你剛剛才這麼做了，你剛剛才這麼做了。」

聽到裴洛西調侃，克雷默也馬上回應，「噢拜託，妳知道我的意思」，試圖扭轉尷尬氣氛。

後續裴洛西沒有繼續讓克雷默難堪，反而抓緊機會怪罪川普，怪他到處給政治人物亂取綽號，「總統說的任何事都投射出自己的不安全感，他罵別人瘋了，是因為他是投射大師。」

川普經常在推特稱呼80歲的裴洛西是「肖婆南西」。除了裴洛西，他還替拜登取了「瞌睡喬」（Sleepy Joe）、為希拉蕊取「騙子希拉蕊」（Crooked Hillary）等綽號。

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文章來源：CNBC host Jim Cramer calls Pelosi ‘Crazy Nancy’ to her face during interview
文章來源：NANCY'S WRATH Pelosi clashes with reporter Jim Cramer who calls her ‘Crazy Nancy’ LIVE on air and then tries to blame it on Trump

(中時新聞網)

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