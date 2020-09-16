美國財經頻道CNBC知名節目主持人克雷默15日專訪眾議院議長裴洛西時，竟說溜嘴稱呼裴洛西為「肖婆南西」，原本笑臉迎人的裴洛西瞬間臉僵。

美國財經頻道CNBC知名節目主持人克雷默（Jim Cramer）昨（15）日專訪眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）時，竟說溜嘴稱呼裴洛西為「肖婆南西」，原本笑臉迎人的裴洛西瞬間臉僵，不過她隨後抓緊機會砲轟為她取了這個綽號的川普。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國CNBC「瘋狂金錢」（Mad Money）節目主持人克雷默15日在節目中連線民主黨籍眾議院議長裴洛西，討論新冠肺炎紓困案的國會僵局。

克雷默當時詢問裴洛西，「我們能有什麼協議」，接著就不小心噴出「肖婆南西」（Crazy Nancy）一詞，畫面中可以看到原本笑容滿面的裴洛西表情漸漸僵掉。

克雷默關鍵字出口後就知道說錯話了，急著挽救僵局，他馬上道歉，怪罪川普為裴洛西創造了這個綽號，「我很抱歉，是總統」，辯解自己很敬重裴洛西，永遠不會用這個詞。

儘管裴洛西相當尷尬，不過她聽到克雷默的辯解後仍笑了出來，「但是你剛剛才這麼做了，你剛剛才這麼做了。」

聽到裴洛西調侃，克雷默也馬上回應，「噢拜託，妳知道我的意思」，試圖扭轉尷尬氣氛。

後續裴洛西沒有繼續讓克雷默難堪，反而抓緊機會怪罪川普，怪他到處給政治人物亂取綽號，「總統說的任何事都投射出自己的不安全感，他罵別人瘋了，是因為他是投射大師。」

川普經常在推特稱呼80歲的裴洛西是「肖婆南西」。除了裴洛西，他還替拜登取了「瞌睡喬」（Sleepy Joe）、為希拉蕊取「騙子希拉蕊」（Crooked Hillary）等綽號。

(中時新聞網)