法務部於9月8日預告將制定《科技偵查法》引起外界疑義，時力立院黨團總召邱顯智今日表示，同意有其立法必要，但當中涉及秘密通訊、隱私及科技資訊等基本權利，在立法前須審慎評估，因此將在下周舉辦公聽會，邀請各界表示意見。

1998年上映的好萊塢電影「全面公敵」(Enemy of the State)，片中敘述美國國會準備立法，擴大執法機構的監聽權限。但有國會議員認為其侵犯隱私權，試圖阻止，結果遭一群不法的美國國家安全局探員陰謀暗殺，並企圖湮滅證據、威脅證人。

邱顯智指出，科技偵查法在德國也有相當程度的爭議和討論，因此在立法前要有更為慎重的評估，也必須給學者專家，甚至法官、律師等實務人員，有參與討論的機會。下周將邀集相關機關、法界、學界和民間團體召開公聽會表示意見。

時力黨部也發布聲明表示，法務部公告草案內容只有5天預告期，不免讓人質疑，如此重大的法案，預告期卻這麼短，如何充分匯聚各界意見？法務部在國會休會期間，突襲修法、閃電預告，實在令人匪夷所思。

時力指出，台北律師公會也質疑科技偵查法不急迫，為何法務部僅給予外界5天時間討論，不但時間太少，法案內容也草率，更可能嚴重侵害人民隱私。

時力呼籲，政府部門應依照行政院函文，預告至少60天再行公告。政府推動法案和政策時，應強化與民間的溝通，不應讓縮短預告期成為常態。

(中時 )