藝人黃鴻升小鬼於今日上午傳出死訊，享年36歲，上午經紀人也哽咽證實，目前確切死因仍在調查中。小鬼死訊一傳出不只震驚全台，大陸社群媒體《微博》也在第一時間將消息推播，隨後也登上熱門關鍵字第一名，許多大陸網友感到相當震驚，紛紛留下哀悼話語。

據了解，藝人黃鴻升今早被親人發現陳屍在北投家中，警消接獲通知已於第一時間趕往現場，但身體已出現屍僵，死因仍待調查中。消息一出不僅震驚全台各界，黃鴻升在演藝圈人脈甚廣，多位藝人好友接獲噩耗皆難掩傷痛，網上也因他驟逝而陷入一片憂鬱情緒。

黃鴻升的死訊傳開後，大陸社群媒體《微博》也在第一時間將消息推播通知用戶，此外，「黃鴻升去世」這五字也迅速竄升微博關鍵字排行榜，持續佔據熱搜關鍵字第一名。

「黃鴻升去世」5字迅速登上微博熱搜關鍵字第一名。（圖／翻攝微博）

微博也在第一時間將黃鴻升死訊以推播方式通知用戶。（圖／民眾提供）

大陸網友也紛紛在新聞下留言表示，「天哪今年怎麼了！」、「假的吧？？？」、「什麼東西啊怎麼回事」、「……我以為我看錯了」、「怎麼會？」、「一路走好，死者安息」。也有網友表示才剛因台劇《想見你》認識了黃鴻升，但如今卻突然發生這樣的事，讓他們難以接受。

(中時新聞網)