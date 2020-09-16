桃園市觀音區12日清晨1名環保志工在除草時，為了躲避蜜蜂而失足跌落水溝，頭部撞擊到水泥處，當場昏迷，送醫急救後仍不治，家屬聽聞深感悲痛，經法醫解剖並無蜜蜂蜇咬痕跡、頭部也無明顯外傷，詳細死因仍待釐清。

觀音區坑尾里1名60歲吳姓環保志工早上6點30分，在觀音快速路8段610巷產業道路除草及砍竹子時，疑似驚動到竹子上的蜂窩，不慎遭蜜蜂蜇咬，吳男受驚嚇後為了躲避蜜蜂，不小心失足跌落水溝，跌倒後頭部撞到水泥處，志工隊員發現時吳男已昏迷，坑尾里長姜仁新趕緊協助報警、送醫急救。

里民環保志工隊利用週末時間協助清掃道路及除草相關事務，吳男已在坑尾里環保志工隊服務一年多的時間，姜仁新坦言，吳男平時相當熱心，每一次的清掃活動都是最後一個走，硬是要把場地清掃得一塵不然，如今碰上這種噩耗令人難以接受，當天吳男的兒子也有一同參與志工活動，現場親眼見到父親失足跌落水溝的畫面，感到萬分悲痛。

吳男送醫急救後仍回天乏術，但法醫解剖相驗時發現吳男身上並無蜜蜂螫咬痕跡，頭部也沒有明顯外傷，目前詳細死因仍待調查，檢體已送至法務部法醫研究所化驗查明真正死因。

(中時 )