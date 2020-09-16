國內首批純網路銀行今年底前將陸續開業，金管會主委黃天牧16日要求純網銀要兌現支票，即當初送審時純網銀說要照顧信用小白、照顧弱勢民眾，他都看見了，未來純網銀開業「送審時講這些話，將來就要照此話去做」。

金融亦要服務年輕世代，黃天牧表示，電子支付與電子票證條例二合一，已經行政院通過、送立法院審議，若今年底的立法院會期可三讀通過，將會是民眾最有感的金融政策，因為電子支付將可跨平台轉帳及支付，可共用端末機讓運用地點擴大，禮券及點數可整合折抵消費、網路購物還可透過電支系統了解貨物流向，甚至可以買外幣，未來用外幣付款。

另外，年底前也會推動開放銀行第二階段，即擴大金融資訊與第三方服務業者（TSP）的合作與資訊運用，也正在討論聯徵中心的資料中，先開放相對不敏感、較不具特別所有權的資料，釋出給新創或科技業者使用，有助提升金融與科技業者的合作，創新金融服務。

黃天牧是在接受網路平台訪問時表示，普惠金融一直是他非常執著的目標，尤其是30年全球化、全球財富不平等問題，是金融機構應協助的責任，如銀行強化對中小企業放款，保險業推動微型保單、小額終老，今年10月要上路的零股交易，都是要讓年輕人、經濟弱勢也能享有金融服務。

而三家純網銀在申請時，有表示要協助金融小白，即從未有金融信用的年輕人，及幫助弱勢民眾，黃天牧當時是金管會副主委兼審查會主席，他都看到這些內容，且認為很好，未來純網銀開業，他希望純網銀要照申請時所說的內容去做，即要落實照顧小白及弱勢，亦是實現普惠金融的一部分。

對於年輕新創業者想要投入金融市場、進行金融服務創新，黃天牧亦強調，必須是負責任且可持續的服務，任何金融商品都要有可問責機制，即要有人負責任，金融業講究公司治理、內稽內控，與科技業者想要迅速創新與問世常是矛盾，但黃天牧表示，會以務實、稍快、漸進式的小碎步前進，在兼顧資安、個資、金融安全下，會儘可能加速開放。

(工商 )