黃瀞怡（小薰）在迷你劇集《追兇500天》劇中從小到大都在家暴陰影中求生存，為了一場家暴戲，她特別去受「武打訓練」，受訓前她拋出疑問「我是被打的，需要去訓練什麼」？後來才知上「家暴特訓課」主要預防她摔倒時，可以不受任何傷害，也因為事前上課，真實開拍時「走戲才三遍就開拍」，雖順利完成，但不斷被拳打腳踢過程仍相當逼真驚人，沒想到小薰卻說「這不是最困難的戲」。

小薰說，有一場被莫子儀偵訊的戲，必須坦承自己是殺害丈夫的兇手，表情要搭配不同陳述事件，「當下不能大哭、不能吼叫，狀況真的很難演」，小薰形容該場戲，一下要柔弱、一下又得出現兇狠神情，情緒從緊縮到釋放，彷彿有點精神分裂的狀態，演完後還不停問「我這樣演可以嗎？還行嗎？」擔心自己不夠到位，尤其若演得太過頭，深怕「變得灑狗血」。

雖然莫子儀看似冷酷，但小薰從互動細節知道他是「暖男」，尤其對戲時「他知道我情緒要來了，講台詞會放慢、講的溫柔，很謝謝他知道對手需要，而去幫助對方」，更因此對莫子儀特別加分。程予希也透露，莫子儀明明已收工，卻留下幫她對戲，「調整我的情緒、節奏，教我用什麼方式入戲」，導演蔡怡芬也讚他是「對戲小天使」。

《追兇500天》劇中角色各有不同性格，包括林暉閔患有「亞斯伯格症」、程予希則演出女漢子，男主角莫子儀則是行徑怪咖，三不五時啃人蔘外，還會一邊吃飯一邊看屍體解剖的照片，導演蔡怡芬透露，選角時從莫的照片，看到他眼神中「有某種神經質特性」，藉此來設計劇本，將他塑造成有文藝藝術家外表的「黑暗王子」，莫子儀也自認有這樣的特質，這回透過戲把固執、神經質釋放出來，「滿過癮的」。《追兇500天》全劇已在myVideo上架。

《追兇500天》小薰對被莫子儀偵訊的一場戲，形容演來猶如精神分裂。（七十六号原子提供）

小薰在劇中受到家暴，不慎被當殺夫嫌疑犯。（七十六号原子提供）

莫子儀在《追兇500天》啃起整條人篸，雖行徑怪咖但私下被稱「對戲小天使」。（七十六号原子提供）

程予希透露拍攝《追兇500天》時莫子儀曾收工後仍留下來幫忙對戲。（七十六号原子提供）

(中時 )