藝人小鬼黃鴻升疑似滑倒撞到頭，引發心肌梗塞猝逝，享年才36歲，專家表示，千萬別小看跌倒造成的傷害，如果傷及頭部，即便當下沒什麼異狀，也要密切注意身體狀況，因為腦出血等傷害不會馬上顯現出來，若不注意恐造成難以挽回的可怕後果。

過去包括台泥集團前董座辜成允下樓梯時不慎跌落，後腦著地去世，還有44歲的台灣AI頂尖專家陳昇瑋，也在今年4月因不小心撞到頭腦出血逝世。《早安健康》報導，雖然頭骨堅硬，但當受到大力撞擊後，仍可能出現腦出血，更可怕的是，有時重傷後不會出現明顯症狀，可能只有些微暈眩，因而被忽略，錯過黃金救治時間。

最常聽到的腦部傷害就是是腦震盪，更嚴重的還會有腦部挫傷、出血等情形，通常都凶多吉少，根據衛福部健保署的衛教資訊，腦部受重創時可能產生下列5大症狀，都可能是致命警訊，千萬不要輕忽。

1.腦震盪：腦部實質未受損，當下可能有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、暫時短期記憶喪失、意識模糊。

2.腦挫傷：腦部有實質損傷，常伴有腦出血，除了腦震盪症狀外，還可能引起昏睡、昏迷不醒、抽搐、肢體無力、性格異常、呼吸急促。

3.腦出血：血腫直接壓迫腦組織造成傷害，可能引起頭痛、嘔吐、呼吸急促、臉部或軀體抽搐、暈眩、肢體無力、肢體麻木和意識改變。

4.腦水腫：腦細胞受傷後，常發生水腫現象，導致神經功能損傷，也會造成顱內壓升高。

5.腦缺血：常因顱內壓升高，導致腦部血液供應不足，可能引起腦細胞的傷害或死亡。

專家提醒，包括意識變差、昏睡、昏迷、連續嘔吐、劇烈頭痛、頭暈、暈眩、抽筋、抽搐、視力變模糊、複視（看東西有疊影）、肢體活動困難、肢體無力、步履不穩、呼吸急促等症狀，都可能是腦傷急症警訊，尤其本身有心血管疾病或有心血管疾病家族病史，撞到頭更要提高警覺，一定要盡速就醫，千萬不能逞強。

(中時新聞網)