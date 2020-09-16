雲豹甲車CM33輪型甲車 轉不過去

網路上流傳一段影片，一輛雲豹甲車經過一個路口打算轉彎，卻只能不斷的前進後退做調整，始終無法完成簡單的轉向，花了大約3分鐘。軍方雖然出面解釋，這輛車不能轉向原因不在駕駛兵，而在於轉向系統故障，所幸車輛在其他協同士兵的交通管制下，成功返回基地，但是軍事專家認為，讓故障車如此勉強行駛，絕對是錯的。

這段這段影片也是由路口等待的其中一名駕駛人攝錄下來，原本他似乎是覺得，在路上看到雲豹車挺希奇的，所以拿起手機攝錄，但他想必沒有料到，雲豹車轉個彎會花那麼多時間，所以拍攝過程，還有拉進鏡頭來消磨時間。這段影片經過網路流傳後，引發各網友的討論，有些人以為是駕駛兵技術差，有些人則看出轉向輪必然出問題了。

驚！雲豹裝甲車拐個彎造成２分鐘塞車 陸軍出面說明原委

到了中午，陸軍機步第234旅，發出新聞稿解釋：

針對網路流傳「官兵不熟八輪甲操作」影片乙情，經查證係本屬聯兵二營二連，於昨（15）日至天山教練場下午結束「八輪甲車駕駛士課程訓練」課程後，返部前依規定執行行使前、中、後及鑑濾檢查狀況正常，惟車輛於行駛中駕駛發現「轉向機油封破裂（塑膠材質）」，無法做大幅度轉向，當下臨危不亂並考量用路人安全，單位立即派遣交管人員維持道路順暢。

感謝熱心民眾對部隊指教，本旅後續將加強各部機件檢查，以維行駛安全，本部將援為案例，落實官兵專長教育訓練，以強化部隊戰備能力。

不過，這段解釋卻無法說服軍事專家，中華戰略學會研究員張競博士指出，他不會苛責雲豹車故障這件事，因為不管再好的車，都難免發生機械故障，問題在於面對故障之後該如何應變，這段影片突顯陸軍對於車輛故障的後續處理有頗多問題。

張競說：「首先，在確知機件故障後，就不應勉強操作駛返營區，此種作法不但可能會將機件損壞的程度加劇，更有可能會因機件連動，持續損壞其他機件，讓故障損壞的範圍繼續擴大。

故障車在路上如此勉強行駛，就如影片所呈現，影響並耽誤其他用路人的時間，這還算事小，萬一車體因此失控，還可能將肇生更嚴重的危安事件。比如在此次影片中，雲豹車的幾次前進後退，都差點碰觸路邊的電線杆與路邊車輛，可見已在危險邊緣。」

那麼，應該怎麼做呢？ 張競說：「確認車輛故障後，首先應將甲車迅速駛至不阻礙交通，並可實施現地游修作業之適當地點，然後派遣戰地機動游修作業小組人員來至該處，現地實行游修作業。」

「若是故障狀況無法由修理員現地完成修復，必須返回保養廠所方能進行維修時，那就應立即啟動『戰地拖救作業』，也就是派出戰地救援車這種特種車輛，進行實地拖救作業，這才是正規應變處置作業程序。」

海軍陸戰隊的M88A1裝甲救濟車。(圖/中華民國海軍)

也就是說，軍車、甲車面臨故障，其實應變的標準作業流程，與我們平時遇到的車輛抛錨是差不多的，先是自己試著故障排除，若是沒有辦法，那就打電話請修車師傅前來照看，要是師傅表示，必須回到車廠才能修理，那麼也只好花錢請道路救援公司，由拖車把抛錨車給拖走。軍方同樣應該如此應變，事實上，所有的甲車、戰車在部署時，也都有可搭配的裝救濟車(armoured recovery vehicle，簡稱ARV )，比如美軍的M88系列裝甲救濟車，就負責拖救包括M1主力戰車在內的故障裝甲車輛。

美軍的M88A2裝甲救濟車拖運M1A1戰車。(圖/美國陸軍)

張競表示，他不知道這輛雲豹甲車在故障後，是怎麼通報與應變的，但是按理說，面對這種狀況時，應該立即想到派出裝甲救濟車前來幫忙才對，正是他們大展身手的時候，這種臨場經驗是可貴的，比已經預判劇情的漢光演習還要來的真實的多，結果反而失去了實際應變的機會。

因此，綜合前述狀況，足以證明基層幹部基本學能與應變能力仍有進步空間，上級對於狀況處置指導亦有相當檢討餘地，單位應變馳援拖救單位待命狀況亦應思考是否充份適當。

但是，張競最後話鋒一轉，表示這也不能全怪基層官兵，他說：「思考當前基層官兵缺員勤務繁重，維修保養等維持經費受到大買軍購預算排擠，基層官兵本就難為，身為退伍袍澤，看到部隊應變如此失序，確實憂心忡忡，但實在不忍嚴辭責難基層官兵。」

(中時新聞網)