大陸熱門手機應用程式微信和TikTok相繼在印度和美國市場受阻後，大陸科技企業開始將目光投向東南亞，多家大陸科企紛紛將業務重心轉往新加坡。

美媒15日報導，微信母公司騰訊（Tencent）已將新加坡選為亞洲中心，正計畫將包括國際遊戲在內的業務轉出大陸。作為大陸國內最大社交平台和遊戲公司，騰訊今年的海外業務拓展並不順利。7月及9月初，該公司開發的微信和《絕地求生》、《傳說對決》等遊戲海外版都在印度先後遭禁。

8月6日，美國總統川普又簽署行政命令，宣稱將在45天後（即9月20日）禁止騰訊與任何個人和實體進行交易。

美媒援引知情人士透露，騰訊高層一直視新加坡為潛在亞洲中心，由於最近地緣政治風險和去全球化趨勢加劇，騰訊正加速其在東南亞市場的步伐。

此外，被美印兩國制裁的大陸科技公司字節跳動也在新加坡大量招募員工，計畫未來3年內大手筆投資新加坡，以發展TikTok、Lark等海外業務。

另據美國《華爾街日報》14日報導，另一家大陸科技企業阿里巴巴正準備向總部位於新加坡、提供網路預約車輛、送餐和電子錢包業務的Grab投資30億美元，雙方正進行磋商。消息指，這筆交易是阿里巴巴繼2016年投資Lazada以來，在東南亞市場最大的投資之一。

受印度和美國制裁影響，新加坡逐漸成為大陸公司拓展國際業務的基地。由新加坡大華銀行、普華永道與新加坡金融科技協會聯合發布的報告指出，東協（ASEAN）地區金融科技企業所獲資金總數有51%流向新加坡，新加坡金融科技企業數量占東協總數的45%。

此外，有市場分析認為，在陸美摩擦加劇，澳洲、歐洲及印度市場對陸企不友好的狀況下，新加坡一直未涉入糾紛，投資風險較低，這也是大陸科技巨頭在海外擴張遇挫之後，選擇將國際業務據點放置在該地的一大原因。

(中時 )