新北市幅員廣大，社會局「早療行動車」1年來深入偏區為幼童篩檢，發現337名學童中，男童發展遲緩比例達10.7％，高於女童逾1倍，近來列車開進石門區，幫助每一個遲緩兒把握黃金療期，將早療服務即時送達13個偏區角落。

新北市社會局委託唐氏症基金會服務的早療行動車，近來前往石門衛生所為服務，小女童「芹芹」直到2歲半還只會叫爸爸、媽媽，半年前才被診斷出因語言發展遲緩，需趁早治療，但路程迢迢每趟至少3小時，母親得知行動車來到石門，趕緊帶女兒前來。

另1名4歲半女童「小花」，語言、動作都很正常，但持續度不足，對於指令也會粗心，還有1歲多的「小潘帥」，因太早學走路，擔心會有O型腿的問題，都來諮詢由社工、教保員或職能治療師組成跨專業的團隊，提供專業課程服務。

社會局長表示，去年9月起啟動2部早療行動車，委託唐氏症及伊甸基金會走遍13區，至今共舉辦70場次，篩檢337位孩童，發現男生189人中有10.7％共20人疑有發展遲緩現象，女生則有7人佔4.7％，遲緩男童比例為女童的2倍。

「孩子發展不怕慢、只怕停」，張錦麗說，幼童的神經系統可塑性大，3歲以前只要把握黃金治療期，遲緩兒也會與一般孩童無異，針對偏區早療機構、特教資源缺乏，也會持續行駛早療行動車，提供定點、定時服務，民眾可洽詢社會處網站。

(中時 )