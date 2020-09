知名遊戲週邊公司雷蛇(Razer)宣布針對iPhone推出專屬Razer Kishi遊戲手把,讓喜愛玩手遊的朋友可以在手機上感受宛如遊戲主機的操作體驗。

Razer 宣佈遊戲手把Razer Kishi for iPhone版本上市。Razer Kishi在今年一月CES消費性電子展覽上,囊括兩項Best of CES 大獎。Kishi for iPhone配置可按壓的類比操控搖桿、8向方向鍵及一系列的動作鍵和多功能按鍵,讓使用Apple iPhone手機的遊戲玩家,可透過Razer的遊戲手把,盡享遊戲時光。

Razer Kishi為iPhone遊戲玩家帶來遊戲主機的功能和操控。其舒適的人體工學設計適合長時間遊玩,經過調整的手持式手把及按鍵位置使操作更得心應手。智能配置和人體工程學讓玩家在遊戲開始時到結束,也能保持舒適。 Kishi採用超低延遲的Lightning連接,無輸入延遲;即時按鍵反應讓玩家可俐落地操控。其過電充電功能,可避免手機沒電而中斷遊玩的情況,只要將充電線直接插入控制器,即可為iPhone充電。

Razer周邊事業群銷售暨行銷主管John Moore 表示:「當跨平台成為了遊戲世界中的主流,Razer Kishi 提供了公平競爭的環境予手機遊戲玩家。iPhone專用的Razer Kishi 拓展至Apple Arcade中各個精彩的遊戲,讓用家隨時隨地遊玩,勝利盡在掌握。」

iPhone專用的Razer Kishi 把遊戲主機級的操控體驗帶到iOS裝置。iPhone專用的Kishi擁有MFi認證 (Made for iPhone),完全與App Store的遊戲訂閱服務Apple Arcade相容。Apple Arcade目前提供超過120款精彩遊戲。只需要一人訂閱,六位家庭成員皆可透過iPhone、iPad、Mac或Apple TV使用,不需於應用程式內購買額外付費內容,並在無廣告的干擾下,享受每款遊戲。全新推出的Razer Kishi把最創新的遊戲體驗帶到iPhone 6 Plus及更新的裝置,支援iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。由上述支援清單來看,最小僅可支援至螢幕5.8吋的iPhone X、iPhone XS以及iPhone 11 Pro,4.7吋以下的iPhone款式(含第二代iPhone SE)都無法支援。

iPhone 專用的Razer Kishi 現於Apple Store 官方線上商店販售,是首次在官方網站發售Razer產品。全球特定的Apple 門市亦會在9月22日出售iPhone 專用的Razer Kishi,提供更多元化的遊戲周邊配件。在台定價NT$3,290,預計9月16日在Razer.com, Apple.com及特約經銷商公開發售,Razer授權經銷商預計10月中下旬上市。

(科技)